Русские хакеры раскрыли настоящие потери ВСУ
Хакер RaHDit: Украинская армия потеряла убитыми не менее 50–70 тысяч человек
Участник российской хакерской группы RaHDit, известной как "Злые русские хакеры", заявил, что потери Вооружённых сил Украины составляют на текущий момент порядка 50–70 тысяч убитыми.
"Потери у украинской армии действительно очень высокие, гораздо выше того, что официально заявляет офис президента, официально заявляют украинские политики. Сильно занижены, там явно не 10, там не менее 50–70 тысяч безвозвратных потерь у них действительно есть", — сказал хакер РИА "Новости" на условиях анонимности.
Напомним, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович утверждал, что в начале украинского конфликта погибало в среднем 100 человек в сутки. Глава Минобороны Украины Алексей Резников также заявлял, что украинские войска каждый день теряют до 100 человек убитыми. Между тем Давид Арахамия, возглавлявший делегацию Киева на переговорах с Россией, оценивал среднесуточные потери украинской армии в 200–500 человек.
А ранее Лайф сообщал, что члены RaHDit выложили в открытый доступ данные на сотрудников украинской военной разведки. В списке оказались представители посольских резидентур в России, Италии, Австрии, Турции, Вьетнаме, ЮАР, Индии и Иране — всего около тысячи фамилий.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ