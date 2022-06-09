Минобороны Украины раскрыло ежедневные потери ВСУ

Глава Минобороны Украины Алексей Резников признал, что у ВСУ незавидное положение на передовой. Он уточнил, что потери украинской армии доходят до сотни человек в сутки.

"Ситуация на фронте тяжёлая. Мы теряем ежедневно до сотни наших бойцов убитыми и до пятисот ранеными", — написал Резников в соцсетях.