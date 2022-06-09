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Регион
Опубликовано 9 июня 2022, 10:21
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Минобороны Украины раскрыло ежедневные потери ВСУ

Глава Минобороны Украины: Ежедневно ВСУ теряет сто человек убитыми и 500 ранеными

Глава Минобороны Украины Алексей Резников признал, что у ВСУ незавидное положение на передовой. Он уточнил, что потери украинской армии доходят до сотни человек в сутки.

"Ситуация на фронте тяжёлая. Мы теряем ежедневно до сотни наших бойцов убитыми и до пятисот ранеными", — написал Резников в соцсетях.

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Ранее депутат Верховной рады Роман Костенко признал, что украинские войска несут "очень большие потери" в Николаевской области. По его словам, наибольший ущерб наносит российская артиллерия, которой ВСУ нечего противопоставить.

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ТАСС / ЕРА / RONALD WITTEK

Татьяна Миссуми
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