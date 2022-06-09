Минобороны Украины раскрыло ежедневные потери ВСУ
Глава Минобороны Украины: Ежедневно ВСУ теряет сто человек убитыми и 500 ранеными
Глава Минобороны Украины Алексей Резников признал, что у ВСУ незавидное положение на передовой. Он уточнил, что потери украинской армии доходят до сотни человек в сутки.
"Ситуация на фронте тяжёлая. Мы теряем ежедневно до сотни наших бойцов убитыми и до пятисот ранеными", — написал Резников в соцсетях.
Ранее депутат Верховной рады Роман Костенко признал, что украинские войска несут "очень большие потери" в Николаевской области. По его словам, наибольший ущерб наносит российская артиллерия, которой ВСУ нечего противопоставить.
ТАСС / ЕРА / RONALD WITTEK