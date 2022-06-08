В Раде признали "очень большие потери" ВСУ
Депутат Рады Костенко заявил об "очень больших потерях" Украины под Николаевом
Депутат Верховной рады Роман Костенко признал, что украинские войска несут "очень большие потери" в Николаевской области. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24". По его словам, наибольший ущерб наносит российская артиллерия, которой ВСУ нечего противопоставить.
"Когда мы пытаемся где-то немного продвигаться, они включают "Ураганы", включают "Грады", до которых мы, к сожалению, не можем достать из-за того, что у нас ещё нет тех самых "Хаймарсов", — сказал парламентарий.
Сам Костенко заявил, что участвует в боевых действиях на николаевском направлении.
Ранее президент США Джо Байден объявил о поставках Киеву РСЗО HIMARS. В Белом доме заверили, что украинские власти пообещали не использовать комплексы для нанесения ударов по территории России. Позже представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что бесполезно обсуждать обещания Зеленского, а в Кремле в таком случае пригрозили ухудшением ситуации. Лайф выяснял, кто и как будет применять американские ракеты HIMARS на Украине и для чего США сделали такую поставку, учитывая, что быстро и эффективно использовать это оружие ВСУ не смогут.
MARCUS YAM / LOS ANGELES TIMES