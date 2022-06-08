В Раде признали "очень большие потери" ВСУ

Депутат Верховной рады Роман Костенко признал, что украинские войска несут "очень большие потери" в Николаевской области. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24" . По его словам, наибольший ущерб наносит российская артиллерия, которой ВСУ нечего противопоставить.

"Когда мы пытаемся где-то немного продвигаться, они включают "Ураганы", включают "Грады", до которых мы, к сожалению, не можем достать из-за того, что у нас ещё нет тех самых "Хаймарсов", — сказал парламентарий.