ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 июня 2022, 14:53
3535

В Раде признали "очень большие потери" ВСУ

Депутат Рады Костенко заявил об "очень больших потерях" Украины под Николаевом

Депутат Верховной рады Роман Костенко признал, что украинские войска несут "очень большие потери" в Николаевской области. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24". По его словам, наибольший ущерб наносит российская артиллерия, которой ВСУ нечего противопоставить.

"Когда мы пытаемся где-то немного продвигаться, они включают "Ураганы", включают "Грады", до которых мы, к сожалению, не можем достать из-за того, что у нас ещё нет тех самых "Хаймарсов", — сказал парламентарий.

Сам Костенко заявил, что участвует в боевых действиях на николаевском направлении.

Киев не раскрывает данные, которые могут повлиять на поставки оружия Западом
Киев не раскрывает данные, которые могут повлиять на поставки оружия Западом

Ранее президент США Джо Байден объявил о поставках Киеву РСЗО HIMARS. В Белом доме заверили, что украинские власти пообещали не использовать комплексы для нанесения ударов по территории России. Позже представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что бесполезно обсуждать обещания Зеленского, а в Кремле в таком случае пригрозили ухудшением ситуации. Лайф выяснял, кто и как будет применять американские ракеты HIMARS на Украине и для чего США сделали такую поставку, учитывая, что быстро и эффективно использовать это оружие ВСУ не смогут.

BannerImage

MARCUS YAM / LOS ANGELES TIMES

Варвара Романова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar