Киев не раскрывает данные, которые могут повлиять на поставки оружия Западом

Украина боится, что страны Запада могут замедлить поставки вооружений, а потому не делится информацией, которая может этому поспособствовать. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на неназванных чиновников.

"Украина, по словам чиновников, хочет представлять картину силы как общественности, так и своим близким партнёрам. Правительство не хочет делиться информацией, которая может говорить об ослаблении решимости и создать впечатление, что они (Украина) могут проиграть войну. По сути, украинские чиновники не хотят предоставлять информацию, которая подтолкнёт США и других западных партнёров замедлить поставки оружия", — говорится в статье.

Авторы материала также отмечают, что Вашингтон даже не располагает точными данными о потерях среди украинских военных. Все эти "информационные пробелы" у США могут затруднить принятие решения администрацией президента Джо Байдена о том, как направлять военную помощь.