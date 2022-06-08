Политолог связал давление Запада на РФ с управленческой некомпетентностью

Информационное давление Запада на Россию сохраняется по экономическому и культурному направлениям. Об этом Лайфу заявил политолог, член экспертного клуба "Дигория" Илья Гераскин.

"Сейчас информационное давление на Россию сохраняется по двум ключевым направлениям — экономическому и культурному. Первопричиной выступает продовольственный кризис в Европе, объяснение которого сводится к банальным обвинениям в адрес российского руководства в связи с блокировкой зернохранилищ в порту Николаева", — сказал он.

Однако никаких доказательств этого Запад не предоставляет и намеренно замалчивает факт поджога складов с зерном в Мариуполе украинскими военными. Подобная фейковая история отражает намерение западных стран придерживаться линии конфронтации по отношению к России, используя специальную военную операцию на Украине в качестве оправдания собственной управленческой некомпетентности, добавил эксперт.

"Культура отмены" также не перестаёт быть одним из явных механизмов информационного наступления Запада. В частности, демонизация образа России через её причастность к уничтожению объектов мирового культурного наследия на Украине выступает триггером запрета русской литературы и языка в Европе", — продолжил Гераскин.

С одной стороны конфликта — Запад с "философией войны и тотальной сегрегацией инакомыслящих", обратил внимание политолог, с другой — Россия с 70% остального мира, не желающего жить в европоцентрической модели глобализации, при которой игнорируются права представителей "не той культуры".

Однако Москва продолжает менять картину мира в свою пользу и демонстрирует готовность брать на себя ответственность в текущей ситуации, заметил Гераскин. В частности, МИД РФ инициирует четырёхстороннюю встречу в Стамбуле по ситуации с зерном, обсуждает с турецкой стороной детали разминирования украинских портов, а внутри страны отсутствует массовая истерия по поводу "всего западного", никто не отменяет английский язык в учебных заведениях, не запрещает англоязычную литературу.

"Напротив, на фоне планомерного импортозамещения декларируется подход "открытости" и "партнёрства" равноправных мировых игроков. В этом и заключается принципиальная разница между старым и новым миром", — заключил политолог.