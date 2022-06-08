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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 8 июня 2022, 09:28

Лавров: Специальная военная операция развивается по плану и достигает поставленных задач

На встрече министров иностранных дел России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу обсуждалась тема специальной военной операции на Украине и причины, которые к ней привели.

Об этом на брифинге по итогам встречи в Анкаре рассказал журналистам глава российского МИДа. Кроме того, Лавров дал свою оценку ходу и темпу "Операции Z". Министр заверил, что она развивается по плану и достигает поставленных задач.

"Мы в очередной раз привлекли внимание к тем проблемам, которые годы создавались прямо на наших границах, создавались угрозы нашей безопасности внешними игроками, причём расположенными очень далеко от этого региона, и рассказали о ходе специальной военной операции, которая развивается по плану и достигает поставленных задач, уделяя особое внимание минимизации какого-либо ущерба для гражданского населения и для военнослужащих РФ, ДНР и ЛНР", сказал Лавров.

Что пишут западные СМИ про победы России на Украине
Что пишут западные СМИ про победы России на Украине

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что специальная военная операция на Украине уже достигла успехов и продолжится, пока не будут выполнены все заявленные цели. В свою очередь министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с главой Чечни Рамзаном Кадыровым меры по ускорению темпов СВО.

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Kremlin.ru

Алексей Берковиц
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