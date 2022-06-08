Лавров: Специальная военная операция развивается по плану и достигает поставленных задач

На встрече министров иностранных дел России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу обсуждалась тема специальной военной операции на Украине и причины, которые к ней привели.

Об этом на брифинге по итогам встречи в Анкаре рассказал журналистам глава российского МИДа. Кроме того, Лавров дал свою оценку ходу и темпу "Операции Z". Министр заверил, что она развивается по плану и достигает поставленных задач.