Песков перечислил промежуточные результаты "Операции Z"
Песков: Спецоперация будет продолжена, и у неё уже есть промежуточные результаты
Спецоперация на Украине уже достигла успехов и продолжится, пока не будут выполнены все заявленные цели. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Достигнуты определённые результаты [с начала проведения операции]. От пронацистски настроенных Вооружённых сил Украины, а также непосредственно от националистических элементов освобождены многие населённые пункты, обеспечена возможность людям приступить к налаживанию мирной жизни. Эта работа будет продолжаться до того момента, пока все цели специальной военной операции не будут достигнуты", — уточнил представитель Кремля.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Россия не гонится за сроками в ходе спецоперации на Украине, поскольку нацизм нужно искоренять на 100%. По его словам, все цели будут выполнены, иначе и быть не может, потому что правда, в том числе историческая, на стороне РФ.
ТАСС / Сергей Карпухин