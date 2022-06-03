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Регион
Опубликовано 3 июня 2022, 10:21
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Песков перечислил промежуточные результаты "Операции Z"

Песков: Спецоперация будет продолжена, и у неё уже есть промежуточные результаты

Спецоперация на Украине уже достигла успехов и продолжится, пока не будут выполнены все заявленные цели. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Достигнуты определённые результаты [с начала проведения операции]. От пронацистски настроенных Вооружённых сил Украины, а также непосредственно от националистических элементов освобождены многие населённые пункты, обеспечена возможность людям приступить к налаживанию мирной жизни. Эта работа будет продолжаться до того момента, пока все цели специальной военной операции не будут достигнуты", — уточнил представитель Кремля.

Почему операция на Украине идёт так долго
Почему операция на Украине идёт так долго

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Россия не гонится за сроками в ходе спецоперации на Украине, поскольку нацизм нужно искоренять на 100%. По его словам, все цели будут выполнены, иначе и быть не может, потому что правда, в том числе историческая, на стороне РФ.

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ТАСС / Сергей Карпухин

Татьяна Миссуми
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