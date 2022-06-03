Песков перечислил промежуточные результаты "Операции Z"

Спецоперация на Украине уже достигла успехов и продолжится, пока не будут выполнены все заявленные цели. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Достигнуты определённые результаты [с начала проведения операции]. От пронацистски настроенных Вооружённых сил Украины, а также непосредственно от националистических элементов освобождены многие населённые пункты, обеспечена возможность людям приступить к налаживанию мирной жизни. Эта работа будет продолжаться до того момента, пока все цели специальной военной операции не будут достигнуты", — уточнил представитель Кремля.