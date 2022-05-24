Патрушев: Россия не гонится за сроками в ходе спецоперации на Украине

По его словам, все цели будут выполнены, иначе и быть не может, потому что правда, в том числе историческая, на стороне РФ.

Россия не гонится за сроками в ходе спецоперации на Украине, поскольку нацизм нужно искоренять на 100%. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Нацизм нужно либо искоренять на 100%, либо он поднимет голову уже через несколько лет, причём в ещё более уродливой форме", — подчеркнул он в интервью "Аргументам и фактам".

Патрушев также добавил, что все цели спецоперации будут выполнены, "иначе и быть не может", потому что правда, в том числе историческая, на стороне РФ.

"Не зря же генерал Скобелев в своё время сказал, что только наша страна может позволить себе такую роскошь, как воевать из чувства сострадания. Сострадание, справедливость, достоинство — это мощные объединительные идеи, которые мы всегда ставили и будем ставить во главу угла", — добавил секретарь Совбеза.