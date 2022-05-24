Российская авиация сбила украинский МиГ-29 в районе Краматорска
Кроме того, удары нанесены по двум пунктам управления, трём складам боеприпасов, 80 районам сосредоточения живой силы и украинской военной техники.
Российская истребительная авиация сбила украинский МиГ-29 в районе Краматорска, также средства ПВО сбили пять беспилотников ВСУ в Херсонской и Харьковской областях. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией поражено: два пункта управления, три склада боеприпасов, 80 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" в районе села Пилипчатино Донецкой Народной Республики", — добавил Конашенков.
Также над населёнными пунктами Харьковской области перехвачено четыре украинских реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч".
А накануне российские средства ПВО за сутки сбили три украинских самолёта Су-25, 13 беспилотников в Херсонской и Харьковской областях, а также над ДНР. Среди них — один "Байрактар ТБ-2".
ТАСС / Минобороны РФ