В Курской области до 8 июня продлили жёлтый уровень террористической опасности

Губернатор призвал граждан быть бдительными и выразил надежду на то, что принятые меры помогут сохранить стабильность в регионе и обеспечить безопасность курян.

В Курской области решено продлить жёлтый уровень террористической опасности ещё на две недели, до 8 июня. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Внимание! Вместе с руководителями силовых структур принял решение продлить жёлтый уровень террористической опасности ещё на две недели. Это поможет нашим спецслужбам сохранять безопасность курян", — написал губернатор в телеграм-канале.

Он призвал жителей быть бдительными: обращать внимание на оставленные вещи или сумки, а также на подозрительных граждан.