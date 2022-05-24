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Регион
Опубликовано 24 мая 2022, 06:50

В Курской области до 8 июня продлили жёлтый уровень террористической опасности

Губернатор призвал граждан быть бдительными и выразил надежду на то, что принятые меры помогут сохранить стабильность в регионе и обеспечить безопасность курян.

В Курской области решено продлить жёлтый уровень террористической опасности ещё на две недели, до 8 июня. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Внимание! Вместе с руководителями силовых структур принял решение продлить жёлтый уровень террористической опасности ещё на две недели. Это поможет нашим спецслужбам сохранять безопасность курян", — написал губернатор в телеграм-канале.

Он призвал жителей быть бдительными: обращать внимание на оставленные вещи или сумки, а также на подозрительных граждан.

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Ранее в Воронежской области снова продлили высокий уровень террористической опасности. Губернатор отметил, что местным жителям не о чем беспокоиться, однако попросил их не терять бдительность и быть предельно внимательными, особенно в общественных местах.

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Александра Васильева
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