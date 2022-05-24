ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 мая 2022, 07:23

Росгвардейцы разминировали более 600 мин "Лепесток" в Харьковской области

Противопехотная фугасная мина ПФМ-1С "Лепесток", обезвреженная в Харьковской области. Фото © Росгвардия

Противопехотная фугасная мина ПФМ-1С "Лепесток", обезвреженная в Харьковской области. Фото © Росгвардия

Одно из инженерных подразделений ведомства за месяц обезвредило более 200 взрывоопасных предметов на данной территории. Благодаря этому удалось сохранить сотни жизней людей.

Сапёры Росгвардии во время разведки в Харьковской области обезвредили более 600 противопехотных фугасных мин "Лепесток". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении сказано, что радикалы дистанционно заминировали территорию у населённых пунктов с использованием реактивной системы залпового огня "Ураган". Вес "Лепестка" составляет всего 80 граммов, что значительно усложняет поиски. В управлении уточнили, что, как правило, данный объект при детонации не убивает человека, однако может сильно покалечить.

"Росгвардейцы обнаружили и уничтожили порядка 640 противопехотных фугасных мин ПФМ-1С "Лепесток" в Харьковской области. Мины могли нанести непоправимый вред не только военнослужащим, но и мирным жителям", — сказано в сообщении.

В Росгвардии также подчеркнули, что одно из инженерных подразделений ведомства за месяц обезвредило более 200 взрывоопасных предметов на данной территории. Благодаря профессиональным действиям сапёров и инженеров удалось сохранить сотни жизней людей.

Минобороны показало кадры разминирования "Азовстали" сапёрными подразделениями ВС РФ
Минобороны показало кадры разминирования "Азовстали" сапёрными подразделениями ВС РФ

Ранее росгвардейцы задержали под Харьковом девятерых подозреваемых в пособничестве ВСУ. Кроме того, захвачены: бронетранспортёр противника, 122-мм гаубица Д-30, 30-мм автоматическая пушка 2А72 и крупнокалиберный пулемёт. Также из тайников были изъяты различные виды оружия.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Росгвардия
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar