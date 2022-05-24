Росгвардейцы разминировали более 600 мин "Лепесток" в Харьковской области

Одно из инженерных подразделений ведомства за месяц обезвредило более 200 взрывоопасных предметов на данной территории. Благодаря этому удалось сохранить сотни жизней людей.

Сапёры Росгвардии во время разведки в Харьковской области обезвредили более 600 противопехотных фугасных мин "Лепесток". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении сказано, что радикалы дистанционно заминировали территорию у населённых пунктов с использованием реактивной системы залпового огня "Ураган". Вес "Лепестка" составляет всего 80 граммов, что значительно усложняет поиски. В управлении уточнили, что, как правило, данный объект при детонации не убивает человека, однако может сильно покалечить.

"Росгвардейцы обнаружили и уничтожили порядка 640 противопехотных фугасных мин ПФМ-1С "Лепесток" в Харьковской области. Мины могли нанести непоправимый вред не только военнослужащим, но и мирным жителям", — сказано в сообщении.

В Росгвардии также подчеркнули, что одно из инженерных подразделений ведомства за месяц обезвредило более 200 взрывоопасных предметов на данной территории. Благодаря профессиональным действиям сапёров и инженеров удалось сохранить сотни жизней людей.