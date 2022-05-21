Росгвардейцы задержали под Харьковом девятерых подозреваемых в пособничестве ВСУ

Кроме того, захвачены бронетранспортёр противника, 122-мм гаубица Д-30, 30-мм автоматическая пушка 2А72 и крупнокалиберный пулемёт. Также из тайников были изъяты различные виды оружия.

Бойцы Росгвардии задержали на территории Украины девять человек по подозрению в пособничестве ВСУ. Также были захвачены бронетранспортёр и различное оружие, сообщили в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что росгвардейцы провели специальные адресные мероприятия в Харьковской области. В течение трёх дней они обследовали более 150 домовладений и нежилых построек.

"[Бойцы] задержали девять подозреваемых в пособничестве ВСУ, захватили бронетранспортёр противника, 122-мм гаубицу Д-30, 30-мм автоматическую пушку 2А72, крупнокалиберный пулемёт", — говорится в сообщение ведомства.

Также в тайниках задержанных были обнаружены 12 противотанковых управляемых ракет, переносной зенитно-ракетный комплекс, три огнемёта, два ручных противотанковых гранатомёта, 14 снарядов от реактивной системы залпового огня "Град", свыше 90 снарядов различного калибра, 20 ручных гранат и более 11 тысяч боеприпасов к стрелковому оружию.