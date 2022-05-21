Мальчик из Мариуполя рассказал, как вместе с мамой жил в подвале во время обстрелов

Там они смогли соорудить себе кровати, спали в одежде. Мальчик признался, что не замерзал, ему было даже жарко. И страшно.

Шестилетний мальчик из Мариуполя поделился, как он вместе с мамой жил в подвале во время обстрелов. Они смогли спастись, уехав к бабушке в Тельманово. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

Мальчик жил с мамой в пятиэтажке, но во время обстрелов им пришлось уйти в подвал. Однако, когда Мариуполь атаковали, в их дом прилетел снаряд.

"В пятый этаж... осколок или попадание. Я тогда был у бабушки в подвале", — добавил мальчик.

По его словам, там они жили хорошо, играли в карты. Ребёнок также поделился, как обстреливали Мариуполь.

"Сначала мы свист слышали, потом у нас сначала чуть зашаталась дверь, а потом взрыв был. Мы ещё не спали ночью, когда прямо чётко возле гаража у нас прилетел снаряд, а потом другой загорелся. Они сначала расстреляли гараж возле нашего, а потом нас чуть расстреляли", — рассказал мальчик.

По его словам, внутри гаража находились мотоцикл и машина, но транспорт не пострадал. В подвале они смогли собрать кровати. Мальчик не замерзал, все спали в одежде. Он даже признался, что на самом деле ему было жарко и страшно.

"Я боялся, что нас засыплет", — добавил он.

В результате мальчик вместе с мамой уехали из Мариуполя к бабушке в Тельманово.