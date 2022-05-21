Эксперт Шурыгин объяснил, зачем США помогают Украине
По словам специалиста, Вашингтон это делает не из-за любви к украинскому народу, а преследует свои цели, которые были актуальны ещё во времена существования СССР.
Эксперт Шурыгин — об участии США в конфликте Украины и России. Видео © LIFE
США восемь лет отрабатывали с Украиной концепцию активной обороны и напрямую участвуют в вооружённом конфликте с Россией для уничтожения своего геополитического врага. Об этом в эфире шоу "Дайте сказать!" заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.
"Мы выбрали сейчас совершенно оптимальную стратегию по отношению к тому типу войны, который нам был навязан. Что сегодня происходит и, собственно, изначально происходило. Над тем, как вести войну с Россией, с Украиной работало очень много американцев прежде всего. Они с ними почти восемь лет отрабатывали эту американскую концепцию активной обороны", — сказал эксперт.
По словам Шурыгина, Соединённые Штаты защищают Незалежную не из-за любви к украинцам, а потому что для них это один из последних шансов попытаться ещё раз повторить то, что они сделали с СССР, — уничтожить своего геополитического врага.
В новом выпуске шоу "Дайте сказать!" о ходе спецоперации Владислав Шурыгин также рассказал, остались ли на Украине похожие на "Азов" по классу и численности батальоны и как простые украинцы относятся к тому, что их военные массово сдаются в плен. Смотрите по ссылке.
Ранее Лайф писал, что конгрессмены США одобрили законопроект о пакете помощи Украине на 40 миллиардов долларов. Инициатива уже набрала достаточное для её утверждения количество голосов, хотя голосование продолжается. На следующем этапе принятия проекта документ поступит на подпись Джо Байдену. Читателей Breitbart возмутило это решение Сената. Они назвали представителей власти "карьеристами из Вашингтона", грабящими страну в угоду "украинским мошенникам".
Кадр из видео © LIFE