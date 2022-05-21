Эксперт Шурыгин объяснил, зачем США помогают Украине

По словам специалиста, Вашингтон это делает не из-за любви к украинскому народу, а преследует свои цели, которые были актуальны ещё во времена существования СССР.

Эксперт Шурыгин — об участии США в конфликте Украины и России. Видео © LIFE

США восемь лет отрабатывали с Украиной концепцию активной обороны и напрямую участвуют в вооружённом конфликте с Россией для уничтожения своего геополитического врага. Об этом в эфире шоу "Дайте сказать!" заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

"Мы выбрали сейчас совершенно оптимальную стратегию по отношению к тому типу войны, который нам был навязан. Что сегодня происходит и, собственно, изначально происходило. Над тем, как вести войну с Россией, с Украиной работало очень много американцев прежде всего. Они с ними почти восемь лет отрабатывали эту американскую концепцию активной обороны", — сказал эксперт.

По словам Шурыгина, Соединённые Штаты защищают Незалежную не из-за любви к украинцам, а потому что для них это один из последних шансов попытаться ещё раз повторить то, что они сделали с СССР, — уничтожить своего геополитического врага.