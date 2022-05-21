Слуцкий заявил, что Донбасс ждут знаковые события, как в Крыму
Также депутат отметил, что регионы вправе самим решать, как жить дальше, и в основу их будущего ляжет эта позиция, а не позиция Киева или Запада.
Республики Донбасса в ближайшее время ждут "знаковые события", какие в своё время произошли в Крыму. Об этом в ходе поездки в Донецк заявил глава фракции ЛДПР, председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.
"Уверен, что в течение ближайших месяцев здесь произойдут знаковые события. Население Донецкой и Луганской народных республик выскажет свою позицию, как это было в своё время в Крыму и Севастополе", — сказал он.
По словам Слуцкого, регионы окажутся вправе самостоятельно решать, как жить дальше, и в основу их будущего ляжет эта позиция, а не позиция Киева или Запада.
Ранее первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко заявил, что исторические территории Донбасса будут полностью освобождены. Он также добавил, что жители региона самостоятельно определят свою дальнейшую судьбу — у них будет такая возможность.
ТАСС / Evgenij Razumnyj