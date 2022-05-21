Слуцкий заявил, что Донбасс ждут знаковые события, как в Крыму

Также депутат отметил, что регионы вправе самим решать, как жить дальше, и в основу их будущего ляжет эта позиция, а не позиция Киева или Запада.

Республики Донбасса в ближайшее время ждут "знаковые события", какие в своё время произошли в Крыму. Об этом в ходе поездки в Донецк заявил глава фракции ЛДПР, председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

"Уверен, что в течение ближайших месяцев здесь произойдут знаковые события. Население Донецкой и Луганской народных республик выскажет свою позицию, как это было в своё время в Крыму и Севастополе", — сказал он.

По словам Слуцкого, регионы окажутся вправе самостоятельно решать, как жить дальше, и в основу их будущего ляжет эта позиция, а не позиция Киева или Запада.