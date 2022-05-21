Пушилин: "Операция Z" ознаменует для Донбасса окончание восьмилетней войны
Об этом глава ДНР заявил на встрече с Леонидом Слуцким. В свою очередь депутат отметил, что ЛНР и ДНР в ближайшее время ждут "знаковые события".
Российская "Операция Z" на Украине для жителей Донбасса означает конец войны, которая длилась восемь лет. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Освободительная операция для нас означает окончание войны, которая длилась восемь лет", — сказал Пушилин в ходе встречи с новым главой фракции ЛДПР в Госдуме РФ Леонидом Слуцким.
В свою очередь Слуцкий отметил, что Донбасс ждут "знаковые события". По его словам, жители ДНР и ЛНР в ближайшее время выскажут свою позицию так, как это было в своё время в Крыму и Севастополе.
Ранее Лайф сообщал, что на Украине участились бунты среди бойцов теробороны, которых отправляют в Донбасс. Родственники жалуются, что военных перебрасывают в зону боевых действий без специальной амуниции. Многие вещи, например пластины для бронежилетов, семьям приходится покупать за свой счёт.
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