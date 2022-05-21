Пушилин: "Операция Z" ознаменует для Донбасса окончание восьмилетней войны

Об этом глава ДНР заявил на встрече с Леонидом Слуцким. В свою очередь депутат отметил, что ЛНР и ДНР в ближайшее время ждут "знаковые события".

Российская "Операция Z" на Украине для жителей Донбасса означает конец войны, которая длилась восемь лет. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Освободительная операция для нас означает окончание войны, которая длилась восемь лет", — сказал Пушилин в ходе встречи с новым главой фракции ЛДПР в Госдуме РФ Леонидом Слуцким.

В свою очередь Слуцкий отметил, что Донбасс ждут "знаковые события". По его словам, жители ДНР и ЛНР в ближайшее время выскажут свою позицию так, как это было в своё время в Крыму и Севастополе.