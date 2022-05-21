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Регион
Опубликовано 21 мая 2022, 10:08
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Жительница Херсона рассказала, как СБУ вербовали её для сбора данных о ВС РФ

Женщина сообщила, что она и другие мирные люди были в панике, однако потом горожанка засомневалась, точно ли она передаёт полезную информацию.

Сотрудник СБУ требовал передавать данные о передвижении российской военной техники и патрулях в Херсоне. Об этом РИА "Новости" рассказала завербованная украинским оперативником жительница города Екатерина.

"Я активно принимала участие, собирала данные с открытых источников разных Telegram-каналов и отправляла в СБУ-бот. Мной заинтересовался сотрудник СБУ, который представился Александром. Сказал, чтобы я передавала информацию ему напрямую", — сообщила женщина.

Екатерина подчеркнула, что она и другие мирные жители были в панике, так как в городе стали слышаться взрывы, было много фейков про российских военных. Однако спустя некоторое время женщина засомневалась, точно ли она собирает "полезную информацию". Знакомые Екатерины с окраин Херсона сообщали ей об обстрелах жилых домов, собеседница агентства испугалась, что под удары украинских военных могут попасть семьи её друзей, поэтому женщина попросила мирных жителей не передавать СБУ данные о передвижении российской военной техники.

Кроме того, Екатерина рассказала, что украинские СМИ с начала "Операции Z" дезинформировали жителей и говорили о якобы жестоком поведении военных РФ, однако на самом деле, как подчеркнула женщина, город живёт "тихо и спокойно".

Российские силовики уже установили личность члена Службы безопасности Украины, который вербовал мирных людей. Им оказался сотрудник третьего сектора отдела борьбы с коррупцией и организованной преступностью УСБУ по Херсонской области Александр Сытник 1988 года рождения.

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Ранее Национальный антитеррористический комитет заявил, что украинские неонацисты вербуют молодёжь в Сибири. Как отметили на заседании, в ходе которого были рассмотрены вопросы профилактики терроризма, боевики склоняют их к преступлениям, в том числе с использованием самодельных взрывных устройств.

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Getty Images / John Moore

Никита Осипов
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