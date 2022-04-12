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Регион
Опубликовано 12 апреля 2022, 10:30
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НАК: Украинские неонацисты вербуют молодёжь в Сибири

Как отметили на заседании, в ходе которого были рассмотрены вопросы профилактики терроризма, боевики склоняют их к преступлениям, в том числе с использованием самодельных взрывных устройств.

В условиях проведения ВС РФ "Операции Z" фиксируются факты вербовки сибирской молодёжи украинскими неонацистами, склонение к терактам. Об этом сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета.

"Особого внимания требуют факты вовлечения в свои ряды членами украинских неонацистских группировок молодёжи и склонение её к совершению преступлений, в том числе с использованием самодельных взрывных устройств", — говорится в сообщении.

Сегодня в Москве под руководством председателя Национального антитеррористического комитета, директора ФСБ России Александра Бортникова прошло заседание НАК, в ходе которого были рассмотрены актуальные вопросы профилактики терроризма в Сибирском федеральном округе.

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Ранее ФСБ показала кадры задержания сторонника украинских неонацистов в Крыму. У 40-летнего жителя Алушты нашли самодельное взрывное устройство с зарядом взрывчатки более 500 граммов, пистолет, порох, тротил и не только.

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Николь Вербер
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