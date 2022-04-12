Бывший вице-премьер Грузии Барамидзе стал наёмником на Украине

Политик приехал в Незалежную и вступил в грузинский легион, с ним там до 400 соотечественников, часть из которых находится под Харьковом, а другая — под Киевом.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил о том, что бывший вице-премьер Грузии Георгий Барамидзе стал наёмником на Украине. Видео © Telegram / ГОНЧАРЕНКО

Бывший вице-премьер Грузии Георгий Барамидзе воюет на Украине в составе наёмников, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Он выложил в своём телеграм-канале видео разговора с новоявленным "воякой".

"За Украину в составе грузинского легиона воюет экс-вице-спикер парламента и экс-вице-премьер Грузии Георгий Барамидзе", — такой подписью сопроводил видео политик Незалежной.

В беседе с нардепом Барамидзе рассказывает, что за Украину с ним воюет до 400 наёмников из Грузии. При этом часть из них находится под Харьковом, а другая — под Киевом. По словам Барамидзе, "несмотря на несогласие властей, настоящие грузины поддерживают" Киев.