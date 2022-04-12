Бывший вице-премьер Грузии Барамидзе стал наёмником на Украине
Политик приехал в Незалежную и вступил в грузинский легион, с ним там до 400 соотечественников, часть из которых находится под Харьковом, а другая — под Киевом.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил о том, что бывший вице-премьер Грузии Георгий Барамидзе стал наёмником на Украине. Видео © Telegram / ГОНЧАРЕНКО
Бывший вице-премьер Грузии Георгий Барамидзе воюет на Украине в составе наёмников, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Он выложил в своём телеграм-канале видео разговора с новоявленным "воякой".
"За Украину в составе грузинского легиона воюет экс-вице-спикер парламента и экс-вице-премьер Грузии Георгий Барамидзе", — такой подписью сопроводил видео политик Незалежной.
В беседе с нардепом Барамидзе рассказывает, что за Украину с ним воюет до 400 наёмников из Грузии. При этом часть из них находится под Харьковом, а другая — под Киевом. По словам Барамидзе, "несмотря на несогласие властей, настоящие грузины поддерживают" Киев.
Ранее Лайф писал, что ждёт грузинских наёмников ВСУ, которые не берут в плен и добивают раненых русских. Над пленными российскими солдатами в Киевской области учинили жестокую расправу. Палачи называют себя Грузинским национальным легионом. Их уже ищет российский спецназ.
Telegram / ГОНЧАРЕНКО