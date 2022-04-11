ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 апреля 2022, 10:30
5349

Премьер Грузии Гарибашвили отказался открыть в Тбилиси "второй фронт" ради Украины

Он отметил, что страна нацелена на то, чтобы сохранить мир и заниматься собственным развитием.

Грузия не намерена открывать второй фронт против России, чтобы помочь Украине, сказал премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, выступая на заседании правительства.

"На Украине происходит несчастье, трагедия, война... Но мы должны сохранить мир, стабильность и способствовать развитию страны. Никакого второго фронта не будет в Грузии. Мы этого не допустим и продолжим защищать наших граждан и государство", подчеркнул он.

Ранее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили отказался посещать украинскую Бучу, где киевским режимом была устроена провокация. Он объяснил это разногласиями Тбилиси с правительством Незалежной.

Премьер Грузии заявил, что Тбилиси не будет вводить экономические санкции против РФ
Премьер Грузии заявил, что Тбилиси не будет вводить экономические санкции против РФ
BannerImage

EPA / YVES HERMAN / POOL

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Грузия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar