Премьер Грузии Гарибашвили отказался открыть в Тбилиси "второй фронт" ради Украины

Он отметил, что страна нацелена на то, чтобы сохранить мир и заниматься собственным развитием.

Грузия не намерена открывать второй фронт против России, чтобы помочь Украине, сказал премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, выступая на заседании правительства.

"На Украине происходит несчастье, трагедия, война... Но мы должны сохранить мир, стабильность и способствовать развитию страны. Никакого второго фронта не будет в Грузии. Мы этого не допустим и продолжим защищать наших граждан и государство", — подчеркнул он.