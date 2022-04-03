Премьер Грузии заявил, что Тбилиси не будет вводить экономические санкции против РФ

Грузинский кабинет министров и лично его председатель исходят из национальных интересов населения. Гарибашвили добавил, что никто не сможет переубедить его поменять позицию по данному вопросу.

Правительство Грузии не намерено вводить экономические санкции против России из-за "Операции Z" на Украине. Об этом заявил журналистам грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

"Введение экономических санкций с нашей стороны не произойдёт, и я хочу ещё раз пояснить, что этим заявлением, этим решением наша команда и лично я руководим страной, исходя из национальных интересов народа", — сказал он.

Премьер-министр добавил, что никто не сможет переубедить его поменять позицию по данному вопросу.