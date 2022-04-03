Спецназовцы из Чечни спасли раненного при обстреле жителя Рубежного
Военные оказали мужчине первую медицинскую помощь, в частности сделали укол и перевязку. Затем пострадавшего довезли до Старобельска, где в больнице ему уже удалили осколки.
В городе Рубежное (ЛНР) чеченские спецназовцы спасли пострадавшего от обстрела со стороны украинских националистов. Об этом сообщает РИА "Новости". Как он пояснил, изначально ничего не предвещало беды.
"Мы стоим, разговариваем [c приятелями]. Увидели вспышку. Шуршание в воздухе, оглушительный треск — и резкая боль. Три человека со мной стояли — их насмерть, а меня закинуло куда-то. Ноги посекло, руку. Во рту — привкус пыли и гари", — рассказал мужчина.
Дальше, по словам раненого, приехали бойцы-чеченцы и оказали ему первую медицинскую помощь, в частности сделали укол и перевязку. Затем мужчину довезли до города Старобельска, где в больнице ему уже удалили осколки.
Ранее Лайф сообщал, что бойцы Росгвардии пресекли попытку теракта в месте выдачи гумпомощи под Киевом. Сапёры установили, что найденное самодельное взрывное устройство было изготовлено из 152-миллиметрового артиллерийского боеприпаса. Опасную находку вовремя обезвредили, пострадавших, к счастью, нет.
ТАСС / Елена Афонина