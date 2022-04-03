Спецназовцы из Чечни спасли раненного при обстреле жителя Рубежного

Военные оказали мужчине первую медицинскую помощь, в частности сделали укол и перевязку. Затем пострадавшего довезли до Старобельска, где в больнице ему уже удалили осколки.

В городе Рубежное (ЛНР) чеченские спецназовцы спасли пострадавшего от обстрела со стороны украинских националистов. Об этом сообщает РИА "Новости". Как он пояснил, изначально ничего не предвещало беды.

"Мы стоим, разговариваем [c приятелями]. Увидели вспышку. Шуршание в воздухе, оглушительный треск — и резкая боль. Три человека со мной стояли — их насмерть, а меня закинуло куда-то. Ноги посекло, руку. Во рту — привкус пыли и гари", — рассказал мужчина.

Дальше, по словам раненого, приехали бойцы-чеченцы и оказали ему первую медицинскую помощь, в частности сделали укол и перевязку. Затем мужчину довезли до города Старобельска, где в больнице ему уже удалили осколки.