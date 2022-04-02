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Регион
Опубликовано 2 апреля 2022, 11:19
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Бойцы Росгвардии пресекли попытку теракта в месте выдачи гумпомощи под Киевом

Сапёры установили, что найденное самодельное взрывное устройство было изготовлено из 152-миллиметрового артиллерийского боеприпаса. Опасную находку вовремя обезвредили, пострадавших, к счастью, нет.

Спецназовцы Росгвардии пресекли попытку украинских националистов устроить теракт в месте выдачи гуманитарной помощи мирным жителям под Киевом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что во время патрулирования улиц военные обнаружили самодельное взрывное устройство рядом с местом выдачи гумпомощи населению в одном из населённых пунктов Киевской области. После этого росгвардейцы оцепили опасный участок и эвакуировали граждан из близлежащих зданий.

"Сапёры Росгвардии установили, что самодельное взрывное устройство было изготовлено из 152-миллиметрового артиллерийского боеприпаса. Опасную находку обезвредили", — отметили в ведомстве.

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Ранее бывший пехотинец ВСУ рассказал, что командиры приказывали расстреливать всех сдавшихся. По словам военного, уже в военкоматах с новобранцами проводили беседы и внушали им, что "нужно идти воевать, потому что здесь сепары" и "надо отстаивать свою Украину".


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Пресс-служба Росгвардии

Наталья Исакова
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