Бойцы Росгвардии пресекли попытку теракта в месте выдачи гумпомощи под Киевом

Сапёры установили, что найденное самодельное взрывное устройство было изготовлено из 152-миллиметрового артиллерийского боеприпаса. Опасную находку вовремя обезвредили, пострадавших, к счастью, нет.

Спецназовцы Росгвардии пресекли попытку украинских националистов устроить теракт в месте выдачи гуманитарной помощи мирным жителям под Киевом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что во время патрулирования улиц военные обнаружили самодельное взрывное устройство рядом с местом выдачи гумпомощи населению в одном из населённых пунктов Киевской области. После этого росгвардейцы оцепили опасный участок и эвакуировали граждан из близлежащих зданий.

"Сапёры Росгвардии установили, что самодельное взрывное устройство было изготовлено из 152-миллиметрового артиллерийского боеприпаса. Опасную находку обезвредили", — отметили в ведомстве.