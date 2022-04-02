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Регион
Опубликовано 2 апреля 2022, 11:03
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Бывший боец "Айдара" заявил, что ВСУ специально обстреляли Святогорский монастырь

По его словам, в результате атаки, предположительно, погибли двое. Украинский националист сложил оружие и перешёл на сторону России.

Бывший младший сержант неонацистского батальона "Айдар" Денис Нурыга признался, что ВСУ специально обстреляли из "Града" Святогорский Свято-Успенский православный монастырь в ДНР, чтобы обвинить в этом российских военных. Об этом он рассказал РИА "Новости".

"Там есть погибшие. Это было всё сделано специально — якобы это обстреляла Российская армия. На самом деле это стреляет украинская армия для большего разжигания конфликта против России", — сказал он.

По его словам, в результате атаки, предположительно, погибли двое. Ранее военный нацбатальона сложил оружие и перешёл на сторону России.

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Ранее бывший пехотинец ВСУ рассказал, что командиры приказывали расстреливать всех сдавшихся. По словам военного, уже в военкоматах с новобранцами проводили беседы и внушали им, что "нужно идти воевать, потому что здесь сепары" и "надо отстаивать свою Украину".

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ТАСС / Сергей Бобылев

Ирина Мусина
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