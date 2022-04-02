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Опубликовано 2 апреля 2022, 03:54
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Десятки ящиков из-под оружия: Российские военные нашли в школе под Херсоном штаб теробороны

Вместо привычных уроков в классах проходили занятия по боевой подготовке. Там велась соответствующая агитация — обнаружены листовки и учебная литература.

Российские военные обследуют базу теробороны Украины в школе в Херсонской области. Видео © Телеканал "Звезда"

В Херсонской области российские военные обнаружили штаб Территориальной обороны Украины в обычной школе-интернате. В учебном заведении в селе Надднепрянское было найдено более двадцати ящиков из-под автоматов Калашникова, более 40 ящиков с боеприпасами, а также пистолет наган, гранатомёт и гранаты Ф-1.

Как сообщает телеканал "Звезда", в учебных классах вместо привычных проводились уроки по боевой подготовке и агитации. Об этом свидетельствуют найденные там методички и учебная литература.

Российские военнослужащие устанавливают лиц, причастных к организации подпольной деятельности в Херсонской области. Все боеприпасы изъяты и учтены в связи с установленным порядком.

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Ранее Лайф писал, что националисты создают опорные пункты и огневые точки в больницах Одессы и Чернигова. Генерал-полковник Михаил Мизинцев отметил также, что почти во всех населённых пунктах Николаевской области боевики теробороны заставляют мужчин записываться в свои ряды.

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Телеканал "Звезда"

Артем Порвин
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