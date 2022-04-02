Global Times: Ситуация на Украине станет похоронами гегемонии США

Автор статьи считает, что Соединённые Штаты контролируют Европу при помощи НАТО, однако альянс ждут трудности, поскольку некоторые страны перестали прислушиваться к Америке.

Военная специальная операция России на Украине может стать сигналом для "похорон" гегемонии США и концом доминирования доллара в мире. Об этом пишут китайские аналитики.

Как говорится в статье газеты Global Times, в Вашингтоне рассчитывали, что конфликт на Украине ослабит Москву, что приведёт к политической победе Штатов и созданию преград для получения стратегической автономии Европы. По факту, отмечает автор материала, получился обратный эффект, поскольку санкционную политику в отношении России не поддержал целый ряд государств – членов ООН.

"Эпоха, когда США могли диктовать, как вести глобальные дела, подошла к концу. Различные институциональные механизмы, в которых доминируют Штаты, включая гегемонию доллара, неизбежно приходят в упадок", — говорится в публикации.