Global Times: Ситуация на Украине станет похоронами гегемонии США
Автор статьи считает, что Соединённые Штаты контролируют Европу при помощи НАТО, однако альянс ждут трудности, поскольку некоторые страны перестали прислушиваться к Америке.
Военная специальная операция России на Украине может стать сигналом для "похорон" гегемонии США и концом доминирования доллара в мире. Об этом пишут китайские аналитики.
Как говорится в статье газеты Global Times, в Вашингтоне рассчитывали, что конфликт на Украине ослабит Москву, что приведёт к политической победе Штатов и созданию преград для получения стратегической автономии Европы. По факту, отмечает автор материала, получился обратный эффект, поскольку санкционную политику в отношении России не поддержал целый ряд государств – членов ООН.
"Эпоха, когда США могли диктовать, как вести глобальные дела, подошла к концу. Различные институциональные механизмы, в которых доминируют Штаты, включая гегемонию доллара, неизбежно приходят в упадок", — говорится в публикации.
Профессор Фуданьского университета в Шанхае Шэн И отмечает, что США контролируют Европу при помощи НАТО, однако альянс ждут трудности, поскольку некоторые страны перестали прислушиваться к Америке. В итоге возникнет военный блок, который не сможет воевать. США же в будущем могут столкнуться и с Россией, и с Китаем.
Лайф сообщал, что Китай стал одной из стран, которая не стала осуждать проведение Москвой "Операции Z" по денацификации Украины. Там высказались за построение европейской безопасности вместе с Россией, а не против неё, и заявили о негативных последствиях расширения НАТО на восток. США пригрозили КНР "последствиями" за помощь Москве. Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не допустит, чтобы какая-либо страна пыталась компенсировать РФ экономические потери от западных санкций.
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