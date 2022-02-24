Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса

Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в Донбассе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт.

Президент России Владимир Путин объявил о специальной военной операции по защите Донбасса от вооружённых сил Украины. Об этом глава государства заявил в специальном видеообращении к россиянам.

"Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим <…> мною принято решение о проведении специальной военной операции. Её цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, и для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан РФ", — подчеркнул глава государства.