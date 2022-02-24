ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 февраля 2022, 02:51
56138

Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса

Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в Донбассе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт.

Президент России Владимир Путин объявил о специальной военной операции по защите Донбасса от вооружённых сил Украины. Об этом глава государства заявил в специальном видеообращении к россиянам.

"Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим <…> мною принято решение о проведении специальной военной операции. Её цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, и для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан РФ", — подчеркнул глава государства.

Путин добавил, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в Донбассе. Чувства и боль людей были главным мотивом для признания ЛДНР, отметил президент. При этом Путин подчеркнул, что речь о военной оккупации Украины не идёт.

Песков: Главы ДНР и ЛНР попросили Путина помочь в отражении агрессии со стороны ВС Украины
Песков: Главы ДНР и ЛНР попросили Путина помочь в отражении агрессии со стороны ВС Украины

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны ВС Украины. По словам лидеров республик Донбасса, Киев наращивает военное присутствие на линии соприкосновения и ориентирован на силовое решение конфликта.

Напомним, обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. А главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента РФ признать независимость республик. 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР.

BannerImage

Обложка © kremlin.ru

Никита Никонов
  • Новости
  • Путин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Донбасс
  • Россия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar