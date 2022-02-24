Псаки сочла примером "операции под чужим флагом" просьбы ЛДНР к России о защите от Украины

Она добавила, что Вашингтон продолжит рассказывать о том, что считает "операциями под чужим флагом или попытками распространить дезинформацию о реальном положении дел на местах".

Белый дом считает, что обращение глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) к России с просьбой о защите от агрессии Украины является примером "операции под чужим флагом". Об этом заявила пресс-секретарь администрации США Джен Псаки.

На регулярном брифинге журналисты спросили её, является ли эта просьба якобы "сигналом того, что США ожидают начала более широкого вторжения РФ на Украину".

"Мы с самого начала говорили, что будет целый ряд операций под чужим флагом, которые мы ожидали. <...> Это [их] пример. Это говорит о том, что они чувствуют себя под угрозой. Исходящей от кого? Украины, на которую Россия угрожает напасть?" — заявила Псаки.