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Опубликовано 24 февраля 2022, 02:22
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Псаки сочла примером "операции под чужим флагом" просьбы ЛДНР к России о защите от Украины

Она добавила, что Вашингтон продолжит рассказывать о том, что считает "операциями под чужим флагом или попытками распространить дезинформацию о реальном положении дел на местах".

Белый дом считает, что обращение глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) к России с просьбой о защите от агрессии Украины является примером "операции под чужим флагом". Об этом заявила пресс-секретарь администрации США Джен Псаки.

На регулярном брифинге журналисты спросили её, является ли эта просьба якобы "сигналом того, что США ожидают начала более широкого вторжения РФ на Украину".

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"Мы с самого начала говорили, что будет целый ряд операций под чужим флагом, которые мы ожидали. <...> Это [их] пример. Это говорит о том, что они чувствуют себя под угрозой. Исходящей от кого? Украины, на которую Россия угрожает напасть?" заявила Псаки.

Она добавила, что Вашингтон продолжит рассказывать о том, что считает "операциями под чужим флагом или попытками распространить дезинформацию о реальном положении дел на местах".

Военнослужащий Народной милиции ЛНР погиб в результате обстрела ВСУ
Военнослужащий Народной милиции ЛНР погиб в результате обстрела ВСУ

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны ВС Украины. По словам лидеров республик Донбасса, Киев наращивает военное присутствие на линии соприкосновения и ориентирован на силовое решение конфликта.

Напомним, обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. А главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента РФ признать независимость республик. 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР.

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Обложка © ТАСС / AP

Никита Никонов
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