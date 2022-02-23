Военнослужащий Народной милиции ЛНР погиб в результате обстрела ВСУ

Как уточняется, огонь был выпущен вооружёнными формированиями Незалежной на направлении населённых пунктов Новоалександровка – Калиново-Борщеватое.

Военнослужащий Народной милиции Луганской Народной Республики погиб в результате обстрела территорий ЛНР со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом представительство республики в СЦКК сообщило в своём телеграм-канале.