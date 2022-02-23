Военнослужащий Народной милиции ЛНР погиб в результате обстрела ВСУ
Как уточняется, огонь был выпущен вооружёнными формированиями Незалежной на направлении населённых пунктов Новоалександровка – Калиново-Борщеватое.
Военнослужащий Народной милиции Луганской Народной Республики погиб в результате обстрела территорий ЛНР со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом представительство республики в СЦКК сообщило в своём телеграм-канале.
"В 20:35 вооружённые формирования Украины нарушили режим прекращения огня на направлении н.п. Новоалександровка — н.п. Калиново-Борщеватое, применив миномёт 120 мм (15 мин). В результате обстрела погиб военнослужащий НМ ЛНР", — говорится в сообщении.
Напомним, обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. А главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента РФ признать независимость республик. 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР.
Обложка © ТАСС / Александр Река