Байден распорядился ввести санкции против компании – оператора "Северного потока – 2"
Ограничительные меры в том числе вводятся против руководства компании, заявил американский президент.
Президент США Джо Байден распорядился ввести санкции против компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода "Северный поток – 2".
"Сегодня я дал распоряжение своей администрации ввести санкции против Nord Stream 2 AG и должностных лиц этой организации", — говорится в письменном заявлении Байдена, распространённом Белым домом.
Напомним, после признания Россией ДНР и ЛНР, а также ратификации соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками Донбасса канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация газопровода "Северный поток – 2" будет приостановлена. Белый дом поддержал такое решение Берлина, а в Москве призвали не связывать политику с экономикой. Позже глава МИД Германии Анналена Бербок объявила о заморозке "Северного потока – 2", заявив, что Россия должна "почувствовать последствия нарушения своих обещаний". Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил 23 февраля, что точку в вопросе "Северного потока – 2" поставит немецкий регулятор.
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Обложка ТАСС / dpa / picture-alliance