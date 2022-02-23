Небензя вслед за Лавровым указал на заявления генсека ООН по Украине "не по статусу"

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что высказывания генерального секретаря организации Антониу Гутерриша о ситуации на востоке Украины не соответствуют его статусу и полномочиям.

"К нашему сожалению, генеральный секретарь ООН сделал на днях и сегодня несколько высказываний по поводу происходящего на востоке Украины, которые не соответствуют его статусу и его полномочиям по Уставу ООН", — сказал постпред, выступая на заседании Генассамблеи ООН.

По его словам, можно было бы избежать любых конфликтов в случае, если бы Гутерриш "позволял себе подобные высказывания в отношении любой страны". При этом Небензя отметил, что России непонятно, какие "добрые услуги", о которых ранее говорил генсек ООН, имея в виду, что может выступить посредником для мирного урегулирования украинского кризиса, он может предоставить.