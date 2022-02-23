Анонс цифрового релиза "Человек-паук. Нет пути домой" сопроводили культовым мемом

На фотографии изображены актёры Тоби Магуайр, Том Холланд и Эндрю Гарфилд. Они указывают друг на друга пальцами, повторяя известную сцену из мультсериала 1967 года. Отметим, что премьера фильма в iTunes и других сервисах состоится 22 марта, тогда как на диске его можно будет приобрести с 12 апреля. Изначально онлайн-релиз был запланирован на 22 февраля, однако позже Sony решила отложить его. По некоторой информации, в марте в кинотеатрах хотят запустить расширенную версию ленты, однако официального подтверждения этому пока нет.