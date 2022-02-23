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23 февраля, 18:36

Анонс цифрового релиза "Человек-паук. Нет пути домой" сопроводили культовым мемом

На фотографии изображены актёры Тоби Магуайр, Том Холланд и Эндрю Гарфилд. Премьера фильма в iTunes и других сервисах состоится 22 марта, тогда как на диске его можно будет приобрести с 12 апреля.

<p>Анонс цифрового релиза "Человек-паук. Нет пути домой" сопроводили культовым мемом. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/SpiderManMovie/status/1496485006759251970/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SpiderManMovie</a></p>

Анонс цифрового релиза "Человек-паук. Нет пути домой" сопроводили культовым мемом. Фото © Twitter / SpiderManMovie

Компания Sony в честь официального объявления даты выхода фильма "Человек-паук. Нет пути домой" для цифровых магазинов и Blu-Ray опубликовала фотографию, которая стала "ремейком" знаменитого мема с Человеками-пауками, которые указывают друг на друга пальцами.

На фотографии изображены актёры Тоби Магуайр, Том Холланд и Эндрю Гарфилд. Они указывают друг на друга пальцами, повторяя известную сцену из мультсериала 1967 года. Отметим, что премьера фильма в iTunes и других сервисах состоится 22 марта, тогда как на диске его можно будет приобрести с 12 апреля. Изначально онлайн-релиз был запланирован на 22 февраля, однако позже Sony решила отложить его. По некоторой информации, в марте в кинотеатрах хотят запустить расширенную версию ленты, однако официального подтверждения этому пока нет.

Страница комикса про Человека-паука была продана на аукционе за 3,3 млн долларов

Страница комикса про Человека-паука была продана на аукционе за 3,3 млн долларов

Добавим, что общие сборы фильма "Человек-паук. Нет пути домой" превысили 1,8 милларда долларов. Такого результата не смог достигнуть ни один фильм в период пандемии — проекты не собирали даже одного миллиарда. Сейчас показатели новинки шестые в истории — впереди только две части "Мстителей", "Звёздные войны. Пробуждение Силы", "Титаник" и "Аватар". При этом в американском прокате кинолента собрала 760,9 млн долларов, обогнав "Аватар" (760,5 млн долларов).

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке появился киоск, продающий газету из комиксов про Человека-паука.

"Человек-паук: Нет пути домой" стал самым популярным фильмом в период пандемии

"Человек-паук: Нет пути домой" стал самым популярным фильмом в период пандемии

Иван Косицын

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