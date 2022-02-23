Анонс цифрового релиза "Человек-паук. Нет пути домой" сопроводили культовым мемом
На фотографии изображены актёры Тоби Магуайр, Том Холланд и Эндрю Гарфилд. Премьера фильма в iTunes и других сервисах состоится 22 марта, тогда как на диске его можно будет приобрести с 12 апреля.
Анонс цифрового релиза "Человек-паук. Нет пути домой" сопроводили культовым мемом. Фото © Twitter / SpiderManMovie
Компания Sony в честь официального объявления даты выхода фильма "Человек-паук. Нет пути домой" для цифровых магазинов и Blu-Ray опубликовала фотографию, которая стала "ремейком" знаменитого мема с Человеками-пауками, которые указывают друг на друга пальцами.
На фотографии изображены актёры Тоби Магуайр, Том Холланд и Эндрю Гарфилд. Они указывают друг на друга пальцами, повторяя известную сцену из мультсериала 1967 года. Отметим, что премьера фильма в iTunes и других сервисах состоится 22 марта, тогда как на диске его можно будет приобрести с 12 апреля. Изначально онлайн-релиз был запланирован на 22 февраля, однако позже Sony решила отложить его. По некоторой информации, в марте в кинотеатрах хотят запустить расширенную версию ленты, однако официального подтверждения этому пока нет.
Добавим, что общие сборы фильма "Человек-паук. Нет пути домой" превысили 1,8 милларда долларов. Такого результата не смог достигнуть ни один фильм в период пандемии — проекты не собирали даже одного миллиарда. Сейчас показатели новинки шестые в истории — впереди только две части "Мстителей", "Звёздные войны. Пробуждение Силы", "Титаник" и "Аватар". При этом в американском прокате кинолента собрала 760,9 млн долларов, обогнав "Аватар" (760,5 млн долларов).
Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке появился киоск, продающий газету из комиксов про Человека-паука.