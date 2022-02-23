НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
23 февраля, 18:34

Офис Зеленского объявил об усилении охраны Мариуполя

Власти страны обсудили планы действий в различных ситуациях, организацию работы медучреждений, а также шаги военно-гражданских администраций Луганской и Донецкой областей.

<p>Фото © Getty Images / Ivanov Stanislav / Barcroft Media</p>

Фото © Getty Images / Ivanov Stanislav / Barcroft Media

Охрана подконтрольного Киеву города Мариуполя Донецкой области будет усилена. Об этом объявил Офис президента Украины на официальном сайте по результатам селекторного совещания с руководителями областей и городов, а также силовых ведомств.

"Участники совещания подробно обсудили планы действий в различных ситуациях, организацию работы медицинских учреждений, действия военно-гражданских администраций Луганской и Донецкой областей, местной власти Мариуполя, охрана которого будет усилена", — объяснили в офисе Зеленского.

Басурин сообщил о переброске пяти украинских РСЗО "Град" в район Мариуполя

Басурин сообщил о переброске пяти украинских РСЗО "Град" в район Мариуполя

Напомним, обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. А главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента РФ признать независимость республик. 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР.

Алёна Темирчиева

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1