Офис Зеленского объявил об усилении охраны Мариуполя

Власти страны обсудили планы действий в различных ситуациях, организацию работы медучреждений, а также шаги военно-гражданских администраций Луганской и Донецкой областей.

Охрана подконтрольного Киеву города Мариуполя Донецкой области будет усилена. Об этом объявил Офис президента Украины на официальном сайте по результатам селекторного совещания с руководителями областей и городов, а также силовых ведомств.