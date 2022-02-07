Народная милиция ДНР: В Донбасс прибыли польские наёмники для проведения диверсий

В Донбассе заметили польских наёмников, прибывших для проведения совместно с украинскими силами диверсий по выведению из строя жизненно важных объектов. Об этом со ссылкой на данные разведки Народной милиции ДНР сообщил заместитель управления ведомства Эдуард Басурин.

"В районе населённого пункта Попасная отмечено присутствие двух вооружённых групп в количестве до двадцати человек в смешанной форме одежды тактического типа. В ходе доразведки установлено, что указанные лица разговаривают на польском языке и прибыли для выполнения задач в зоне ответственности 24-й механизированной бригады", — сказал он на брифинге.

Задачей наёмников является проведение совместно с силами Украины диверсий для выведения из строя объектов жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и запугивания местного населения, уточнил Басурин. Они попытаются нанести наиболее значимый урон объектам гражданской инфраструктуры для того, чтобы вынудить ДНР на ответные действия перед наступлением Киева, чтобы украинская сторона могла оправдать перед мировым сообществом свои боевые действия.

Кроме того, разведка зафиксировала прибытие в Донбасс украинских националистов "Правого сектора"* численностью около 160 человек. Боевики, заметил Басурин, имеют опыт боевых действий и прошли подготовку под руководством британских инструкторов. Их распределили в подразделения 54-й отдельной механизированной и 56-й отдельной мотопехотной бригад, которые занимают позиции на северных и западных подступах к Донецку.

Представитель Народной милиции заверил, что украинская сторона формирует штурмовые группы из идеологически мотивированных националистов, которые должны проводить боевые действия в Донецке и выполнять задачи, несмотря на гибель мирного населения.

Ранее представитель Народной милиции ЛНР сообщил о зафиксированной украинской бронетехнике возле села Муратово у линии соприкосновения. Помимо разведывательно-дозорных машин там также находится и боевая единица БМП-2. Кроме того, мобильные группы продолжают блокировать сигналы беспилотников ОБСЕ, чтобы скрыть технику Киева.

Напомним, в Народной милиции ЛНР заявили о наличии всех факторов подготовки Киева к наступлению в Донбассе. По данным ополченцев, к линии соприкосновения прибывают нацбаты. На фоне этого западные страны, например Великобритания и США, отправляют на Украину вооружение. Параллельно некоторые государства эвакуируют своих граждан.