Киев стягивает военную технику к линии соприкосновения в Донбассе: реактивные системы залпового огня, самоходную и гаубичную артиллерию. Об этом заявил представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

"Не хватает только пинка под зад (президенту Украины Владимиру. — Прим. Лайфа) Зеленскому или кому-то для того, чтобы началась полномасштабная операция, потому что все факторы, которые можно представить, для наступления мы видим в открытую, их даже никто не скрывает", — сказал Марочко в эфире канала "Россия 24".

Представитель ЛНР добавил, что к линии соприкосновения прибывают нацбаты, в том числе боевики "Правого сектора"*. Марочко напомнил, что на фоне этого западные страны, например Великобритания и США, отправляют на Украину вооружение. Параллельно с этим некоторые государства эвакуируют своих граждан.

Ранее замначальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что ДНР фиксирует подготовку к наступлению в подразделениях ВСУ. Кроме того, разведка народной республики получила сведения о формировании на Украине механизированных бригад и их направлении в Донбасс.