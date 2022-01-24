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"Не хватает только пинка под зад Зеленскому": Представитель ЛНР Марочко заявил о наличии всех факторов подготовки Киева к наступлению

Также он отметил, что к линии соприкосновения прибывают нацбаты, в том числе боевики "Правого сектора". А на фоне этого западные страны, например Великобритания и США, отправляют на Украину вооружение.

24 января, 20:48

Украинский военный © ТАСС / Zuma

Киев стягивает военную технику к линии соприкосновения в Донбассе: реактивные системы залпового огня, самоходную и гаубичную артиллерию. Об этом заявил представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

"Не хватает только пинка под зад (президенту Украины Владимиру. — Прим. Лайфа) Зеленскому или кому-то для того, чтобы началась полномасштабная операция, потому что все факторы, которые можно представить, для наступления мы видим в открытую, их даже никто не скрывает", сказал Марочко в эфире канала "Россия 24".

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Представитель ЛНР добавил, что к линии соприкосновения прибывают нацбаты, в том числе боевики "Правого сектора"*. Марочко напомнил, что на фоне этого западные страны, например Великобритания и США, отправляют на Украину вооружение. Параллельно с этим некоторые государства эвакуируют своих граждан.

Ранее замначальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что ДНР фиксирует подготовку к наступлению в подразделениях ВСУ. Кроме того, разведка народной республики получила сведения о формировании на Украине механизированных бригад и их направлении в Донбасс.

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Как сообщал Лайф, Госдеп разрешил части сотрудников Посольства США в Киеве покинуть Украину с семьями. Также в американском дипведомстве призвали граждан не ездить в Незалежную из-за сообщений о "планируемых Россией значительных военных действиях". Кроме того, Госдеп рекомендовал американцам покинуть Украину на коммерческих рейсах. Позже стало известно, что Великобритания вслед за США начала эвакуацию дипломатов с Украины. Правительство Австралии рекомендовало своим гражданам покинуть территорию Незалежной, а также воздержаться от поездок туда в ближайшее время.

* Деятельность экстремистской организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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