Концентрация украинских военных на линии соприкосновения в Донбассе говорит о том, что Киев готовится к наступательным действиям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Украинские власти концентрируют огромное количество сил и средств на линии соприкосновения. Действительно, характер этой концентрации говорит о подготовке к наступательным действиям. Действительно, такая угроза сейчас есть. И действительно, каждая отдельно взятая единица оружия, будь то оборонительная или наступательная, лишний раз вдохновляет горячие головы в Киеве для начала этой операции. Нас это не может не беспокоить", — уточнил Песков.