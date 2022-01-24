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"Угроза очень высока": Песков указал на признаки подготовки Украины к наступлению в Донбассе

По его словам, угроза провокаций со стороны вооружённых сил Незалежной в настоящее время даже выше, чем была раньше. Однако для России это опасности не представляет.

24 января, 12:13
<p>Фото ©<a href="https://ssu.gov.ua/photo-galleries/sbu-provela-antyterorystychni-navchannia-v-raioni-provedennia-oos" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> СБУ</a></p>

Фото © СБУ

Концентрация украинских военных на линии соприкосновения в Донбассе говорит о том, что Киев готовится к наступательным действиям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Украинские власти концентрируют огромное количество сил и средств на линии соприкосновения. Действительно, характер этой концентрации говорит о подготовке к наступательным действиям. Действительно, такая угроза сейчас есть. И действительно, каждая отдельно взятая единица оружия, будь то оборонительная или наступательная, лишний раз вдохновляет горячие головы в Киеве для начала этой операции. Нас это не может не беспокоить", — уточнил Песков.

Он добавил, что угроза провокаций со стороны украинских вооружённых сил в Донбассе сейчас очень высока. По словам представителя Кремля, в настоящее время она даже выше, чем была раньше. Как отметил Песков, Москва хотела бы, чтобы страны НАТО в каждом из своих многочисленных заявлений призывали Киев даже не помышлять о возможности силового урегулирования в Донбассе.

Пушилин: Вооружённые силы ДНР находятся в режиме повышенной боеготовности

Пушилин: Вооружённые силы ДНР находятся в режиме повышенной боеготовности

Ранее заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин рассказал о подготовке Украины к наступлению. По данным военных ДНР, Киев выгрузил на железнодорожной станции Красноармейск шесть единиц реактивных систем залпового огня "Смерч" и две РСЗО "Ураган" с кассетными боеприпасами, также в зону операции прибыла большая партия противотанковых гранатомётов NLAW. Также стало известно, что у линии соприкосновения в Донбассе наблюдают около 120 тысяч украинских военных.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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