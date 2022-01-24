"Угроза очень высока": Песков указал на признаки подготовки Украины к наступлению в Донбассе
По его словам, угроза провокаций со стороны вооружённых сил Незалежной в настоящее время даже выше, чем была раньше. Однако для России это опасности не представляет.
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Концентрация украинских военных на линии соприкосновения в Донбассе говорит о том, что Киев готовится к наступательным действиям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Украинские власти концентрируют огромное количество сил и средств на линии соприкосновения. Действительно, характер этой концентрации говорит о подготовке к наступательным действиям. Действительно, такая угроза сейчас есть. И действительно, каждая отдельно взятая единица оружия, будь то оборонительная или наступательная, лишний раз вдохновляет горячие головы в Киеве для начала этой операции. Нас это не может не беспокоить", — уточнил Песков.
Он добавил, что угроза провокаций со стороны украинских вооружённых сил в Донбассе сейчас очень высока. По словам представителя Кремля, в настоящее время она даже выше, чем была раньше. Как отметил Песков, Москва хотела бы, чтобы страны НАТО в каждом из своих многочисленных заявлений призывали Киев даже не помышлять о возможности силового урегулирования в Донбассе.
Ранее заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин рассказал о подготовке Украины к наступлению. По данным военных ДНР, Киев выгрузил на железнодорожной станции Красноармейск шесть единиц реактивных систем залпового огня "Смерч" и две РСЗО "Ураган" с кассетными боеприпасами, также в зону операции прибыла большая партия противотанковых гранатомётов NLAW. Также стало известно, что у линии соприкосновения в Донбассе наблюдают около 120 тысяч украинских военных.
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