Песков не исключил вероятности новых контактов Путина и Байдена
Представитель Кремля отметил, что все вопросы о дальнейших планах будут решаться после того, как Москва получит письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности.
Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден. Фото © ТАСС / Метцель Михаил
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новые контакты российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена могут состояться при необходимости, однако сейчас конкретных планов на этот счёт нет.
"При необходимости ничего нельзя исключать, в том числе и общения на высшем уровне. Но какого-то понимания на этот счёт сейчас нет", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, когда может состояться разговор глав двух государств.
Представитель Кремля отметил, что все вопросы о планах дальнейших контактов России и США будут решаться после того, как РФ получит письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности.
Напомним, в прошлом году состоялась первая встреча Владимира Путина и Джо Байдена — переговоры прошли в Женеве 16 июня. Тогда в совместном заявлении лидеры двух стран подчеркнули, что намерены запустить диалог по стратегической стабильности и начать консультации по кибербезопасности, контролю над вооружениями и обмену заключёнными. Кроме того, Путин и Байден договорились о возвращении послов в Москву и Вашингтон. В конце года, 7 декабря, Путин и Байден провели ещё одну встречу, но уже по видеосвязи. Переговоры продлились чуть больше двух часов, главной темой стала Украина. 30 декабря лидеры провели телефонный разговор.
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