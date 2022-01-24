Песков не исключил вероятности новых контактов Путина и Байдена

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новые контакты российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена могут состояться при необходимости, однако сейчас конкретных планов на этот счёт нет.

"При необходимости ничего нельзя исключать, в том числе и общения на высшем уровне. Но какого-то понимания на этот счёт сейчас нет", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, когда может состояться разговор глав двух государств.