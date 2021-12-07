Представитель Белого дома Салливан назвал главную тему переговоров Байдена и Путина

Украина стала главной темой переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"В разговоре был затронут ряд тем, но главной была Украина. Президент Байден был, как всегда, прям и откровенен с президентом Путиным. Он подтвердил поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины", — сказал Салливан на брифинге.