НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Представитель Белого дома Салливан назвал главную тему переговоров Байдена и Путина

По его словам, американский лидер был, как всегда, прям и откровенен с российским коллегой.

7 декабря, 20:38

Президент США Джо Байден © Twitter / The White House

Украина стала главной темой переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"В разговоре был затронут ряд тем, но главной была Украина. Президент Байден был, как всегда, прям и откровенен с президентом Путиным. Он подтвердил поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины", — сказал Салливан на брифинге.

Путин призвал Байдена не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Украины

Путин призвал Байдена не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Украины

По его словам, Байден "прямо" заявил Путину, что, если РФ вторгнется на Украину, США и европейские союзники примут жёсткие экономические меры. Также Салливан отметил, что Вашингтон готов поддержать усилия по продвижению Минских соглашений.

В оборонный бюджет США заложили военную помощь Украине в размере $300 млн

В оборонный бюджет США заложили военную помощь Украине в размере $300 млн

Напомним, 7 декабря Путин и Байден провели по видеосвязи переговоры, которые продлились чуть больше двух часов. Разговор стал уже пятым с момента вступления Байдена в должность американского президента. Ранее Белый дом назвал темы, которые обсудили Путин и Байден. Сенатор Владимир Джабаров считает, что пресс-релиз Белого дома был заготовлен заранее. При этом сенатор Андрей Климов обратил внимание на четыре важных сигнала беседы Путина и Байдена.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1