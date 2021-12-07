Представитель Белого дома Салливан назвал главную тему переговоров Байдена и Путина
По его словам, американский лидер был, как всегда, прям и откровенен с российским коллегой.
Президент США Джо Байден © Twitter / The White House
Украина стала главной темой переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
"В разговоре был затронут ряд тем, но главной была Украина. Президент Байден был, как всегда, прям и откровенен с президентом Путиным. Он подтвердил поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины", — сказал Салливан на брифинге.
По его словам, Байден "прямо" заявил Путину, что, если РФ вторгнется на Украину, США и европейские союзники примут жёсткие экономические меры. Также Салливан отметил, что Вашингтон готов поддержать усилия по продвижению Минских соглашений.
Напомним, 7 декабря Путин и Байден провели по видеосвязи переговоры, которые продлились чуть больше двух часов. Разговор стал уже пятым с момента вступления Байдена в должность американского президента. Ранее Белый дом назвал темы, которые обсудили Путин и Байден. Сенатор Владимир Джабаров считает, что пресс-релиз Белого дома был заготовлен заранее. При этом сенатор Андрей Климов обратил внимание на четыре важных сигнала беседы Путина и Байдена.
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