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Кремль: Разговор Путина и Байдена носил откровенный и деловой характер

В ходе переговоров главы государств договорились продолжать диалог и контакты между представителями Москвы и Вашингтона.

7 декабря, 20:19
<p> © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV</p>

© ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

Разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена в целом носил откровенный и деловой характер. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля по итогам переговоров лидеров двух держав.

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Отмечается, что главы государств договорились продолжать диалог и контакты между представителями Москвы и Вашингтона.

"Президенты выразили мнение, что с учётом особой ответственности за поддержание международной безопасности и стабильности Россия и США будут продолжать диалог и необходимые контакты", — уточняется в сообщении Кремля.

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Напомним, 7 декабря Путин и Байден провели по видеосвязи переговоры, которые продлились чуть больше двух часов. Разговор стал уже пятым с момента вступления Байдена в должность американского президента. Ранее Белый дом назвал темы, которые обсудили Путин и Байден. Сенатор Владимир Джабаров считает, что пресс-релиз Белого дома был заготовлен заранее. При этом сенатор Андрей Климов обратил внимание на четыре важных сигнала беседы Путина и Байдена.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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