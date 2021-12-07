Кремль: Разговор Путина и Байдена носил откровенный и деловой характер

Разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена в целом носил откровенный и деловой характер. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля по итогам переговоров лидеров двух держав.

Отмечается, что главы государств договорились продолжать диалог и контакты между представителями Москвы и Вашингтона.