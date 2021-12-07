В Белом доме назвали темы, которые Путин и Байден обсудили на онлайн-встрече

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе видеозвонка обсудили диалог Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности, вопросы кибербезопасности и ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном. Об этом говорится в заявлении Белого дома по итогам онлайн-встречи.

"Президенты также обсудили американо-российский диалог по стратегической стабильности, отдельный диалог по вирусам-вымогателям и совместную работу по региональным вопросам, таким как Иран", — говорится в документе.