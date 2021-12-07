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В Белом доме назвали темы, которые Путин и Байден обсудили на онлайн-встрече

Разговор президентов продолжался два часа, он проходил в закрытом режиме по защищённой линии связи.

7 декабря, 18:38

Фото © ТАСС / Дмитрий Кирсанов

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе видеозвонка обсудили диалог Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности, вопросы кибербезопасности и ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном. Об этом говорится в заявлении Белого дома по итогам онлайн-встречи.

"Президенты также обсудили американо-российский диалог по стратегической стабильности, отдельный диалог по вирусам-вымогателям и совместную работу по региональным вопросам, таким как Иран", говорится в документе.

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Напомним, сегодняшний разговор продлился два часа. Он стал уже пятым с момента вступления Байдена в должность американского президента. Ранее лидеры трижды общались по телефону, а в середине июня провели в Женеве очную встречу.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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