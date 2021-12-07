В Telegram владельцы каналов и групп смогут запретить скриншоты и пересылку сообщений

Владельцы каналов и групп в "Телеграме" смогут запретить пользователям делать скриншоты, пересылать сообщения, а также сохранять фотографии и видео, опубликованные в каналах. Об этом говорится на сайте мессенджера.

"В новой версии Telegram появились инструменты для защиты контента из групп и каналов от сохранения и копирования, возможность удалять сообщения за определённый период, новые возможности для управления подключёнными устройствами, анонимные комментарии в публичных группах от лица каналов и другие нововведения. Теперь создатели каналов и групп могут запретить своим подписчикам сохранять фотографии и видеозаписи, пересылать сообщения и делать снимки экрана", — отметили представители соцсети.

Также добавим, что пользователи "Телеграма" смогут полностью удалить собственные сообщения за определённый период времени для всех участников беседы. Обновления коснулись и раздела управления подключёнными устройствами. У пользователей будет возможность моментально заходить в мессенджер на компьютере или через браузер и выбирать, через какой период неактивности автоматически завершать сеансы на старых устройствах, а также разрешать принимать звонки и новые секретные чаты на отдельных устройствах.

Кроме того, в "Телеграме" появилась возможность распознавания англоязычного текста на картинке, который можно выделить и использовать для сообщений.