В WhatsApp появилась новая функция

В очередном обновлении мессенджера WhatsApp появятся новые таймеры исчезающих сообщений. С помощью этой функции пользователи смогут через выбранный период времени удалить любой текст из чата автоматически, пишет портал The Verge со ссылкой на слова главы Meta Марка Цукерберга.

Теперь сообщения в новых чатах в WhatsApp будут автоматически исчезать через 24 часа, неделю или 90 дней — в зависимости от выбора пользователя мессенджера. А вот уже существующие, а также групповые чаты нововведение затрагивать не будет, но при этом пользователь может включить функцию вручную. Уточняется, что один юзер не сможет удалить всю переписку без ведома участников чата: будет отображаться сообщение, предупреждающее о том, что через определённый промежуток времени сообщения удалятся. Это уведомление покажет, как долго можно читать тексты, прежде чем они исчезнут навсегда. Также функцию исчезающих сообщений можно не применять.

Ранее возможно было установить автоматическое удаление сообщения только через семь дней после отправки. Функция исчезающих сообщений появилась в мессенджере в прошлом году. Однако тогда её нужно было включать вручную в каждом отдельном чате. Сообщается, что обновление будет доступно с 6 декабря. Но есть вероятность, что ожидание его появления затянется на несколько дней. Для того чтобы подключить, настроить или отключить самоуничтожающиеся сообщения на Android и iOS, необходимо зайти в мессенджер, перейти в меню "Настройки", далее — в "Аккаунт", "Конфиденциальность", а затем — в раздел "Исчезающие сообщения".