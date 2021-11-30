WhatsApp и iMessage уличили в сливе данных ФБР каждые 15 минут

Издание ссылается на слитый в Сеть документ под названием "Законный доступ", в котором утверждается, что у ФБР есть ряд способов получить личную информацию пользователей мессенджеров, известных "надёжной защитой" переписок. К примеру, WhatsApp передаёт силовикам информацию о всех контактах пользователя, а также каждого, у кого имя юзера фигурирует в записной книжке. Из iMessage американские спецслужбы получают информацию о том, кого пользователь искал в мессенджере за последние 25 дней, а также кто искал его самого.