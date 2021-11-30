WhatsApp и iMessage уличили в сливе данных ФБР каждые 15 минут
У спецслужб США есть ряд способов получить информацию пользователей мессенджеров, которые известны "надёжной защитой" переписок. Однако менее охотно на "контакт" с силовиками идут Signal и Telegram.
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Федеральное бюро расследований (ФБР) США имеет доступ к данным WhatsApp и iMessage практически в режиме реального времени. Как сообщает журнал Rolling Stone, мессенджеры способны передавать американским спецслужбам обновлённые сведения с периодичностью 15 минут.
Издание ссылается на слитый в Сеть документ под названием "Законный доступ", в котором утверждается, что у ФБР есть ряд способов получить личную информацию пользователей мессенджеров, известных "надёжной защитой" переписок. К примеру, WhatsApp передаёт силовикам информацию о всех контактах пользователя, а также каждого, у кого имя юзера фигурирует в записной книжке. Из iMessage американские спецслужбы получают информацию о том, кого пользователь искал в мессенджере за последние 25 дней, а также кто искал его самого.
Отмечается, что менее охотно на "контакт" с ФБР идут Signal и Telegram. Первый мессенджер предоставляет силовикам лишь дату и время регистрации пользователя. А детище Павла Дурова не передаёт никакие данные, за исключением дел, касающихся терроризма.
Ранее в Лаборатории Касперского предупредили об опасности открыток в "Вотсапе". Невнимательный пользователь может случайно запустить троян и потерять доступ к аккаунту, пояснили там.
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