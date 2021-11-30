В инфекционной больнице Мурманска взорвался кислородный баллон

Взрыв кислородного баллона произошёл в ковидном отделении областной инфекционной больницы города Мурманска. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

По данным Лайфа, всё случилось на улице Полухина, 7 около половины восьмого вечера. Взорвавшийся баллон небольшой, его ёмкость составляет два литра. Персонал больницы перестраховался и вызвал экстренные службы, разрушений и пострадавших в результате ЧП нет.