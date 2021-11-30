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В инфекционной больнице Мурманска взорвался кислородный баллон

По нашим данным, пострадавших и погибших в результате происшествия нет. Причины случившегося выясняются.

30 ноября, 17:31

Фото © Yandex.Maps

Взрыв кислородного баллона произошёл в ковидном отделении областной инфекционной больницы города Мурманска. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

По данным Лайфа, всё случилось на улице Полухина, 7 около половины восьмого вечера. Взорвавшийся баллон небольшой, его ёмкость составляет два литра. Персонал больницы перестраховался и вызвал экстренные службы, разрушений и пострадавших в результате ЧП нет.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Дзержинске 27 ноября произошла серия взрывов на заводе боеприпасов имени Свердлова. В результате ЧП, по предварительным данным, пострадали две женщины. Один цех оказался практически полностью разрушен, на месте начался пожар. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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