После взрывов на заводе в Дзержинске возбудили уголовное дело
Ранее на место ЧП вылетел врио главы МЧС России Александр Чуприян.
Фото © VK / "ЧП Дзержинск"
Уголовное дело возбуждено по факту взрывов на заводе имени Я.М. Свердлова в Дзержинске Нижегородской области, в результате которых пострадали две работницы. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
"Следователями СУ СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов)", — уточнили в Следственном управлении.
Как сообщал Лайф, серия взрывов произошла в 9:56 на заводе боеприпасов имени Свердлова в Дзержинске. В результате ЧП, по предварительным данным, пострадали две женщины. Один цех оказался практически полностью разрушен, на месте начался пожар. Врио главы МЧС России Александр Чуприян вылетел из Кемерова в Дзержинск на место взрывов.
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