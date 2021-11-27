После взрывов на заводе в Дзержинске возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбуждено по факту взрывов на заводе имени Я.М. Свердлова в Дзержинске Нижегородской области, в результате которых пострадали две работницы. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

"Следователями СУ СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов)", — уточнили в Следственном управлении.