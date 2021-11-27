Нутрициолог Гаврикова развенчала главный миф о дневной норме воды

Единой дневной нормы употребления воды не существует, количество рассчитывается индивидуально для каждого человека. Миф о том, что каждому человеку нужно в день выпивать минимум два литра воды, развенчала нутрициолог Анастасия Гаврикова. Она рассказала, каких рекомендаций следует придерживаться в этом вопросе.

"Обычно я рекомендую ориентироваться на следующие нормы: 30 миллилитров жидкости на один килограмм идеальной массы тела. Под идеальной массой тела подразумевается середина интервала нормального веса [соответствующую табличку можно найти в Интернете]", — сказала она в беседе с РИА "Новости".

По её словам, из всего объёма жидкости 70% должно приходиться на воду, а оставшиеся 30% — на другие жидкости. Ещё можно ориентироваться на цвет мочи в течение дня, она должна быть светлой. Тёмный цвет означает, что человек пьёт недостаточное количество воды. В этом случае кровь делается более густой, она течёт медленнее, снижается обеспечение клеток кислородом, ухудшается общее физическое состояние. Это влечёт за собой нарушение концентрации внимания, раздражительность, головную боль, проблемы с памятью и замедление реакции.