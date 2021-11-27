Максим Галкин рассказал, как Басков пропустил три рейса подряд из-за "пьяного угара"

Российский телеведущий и юморист Максим Галкин в новом выпуске проекта "Блеф" на видеосервисе Premier поделился конфузной историей, связанной с Николаем Басковым, который из-за опьянения опоздал на три рейса подряд в аэропорту.

"Такая история была с Колей Басковым. Десять лет назад... Сейчас-то он уже трезвенник, но тогда пил по несколько дней", — рассказал артист.

По словам Галкина, этот курьёзный случай произошёл, когда они вместе работали на корпоративе в Италии. Сразу после частного мероприятия Галкин улетел в Россию, а натуральному блондину надо было лететь в Штаты для работы над новым альбомом. Кроме того, у Баскова сел телефон, а зарядки не было. Но самое забавное было не это.

"Он очень много выпил и, когда приехал в аэропорт, опоздал на свой рейс. Тогда он взял билет на другой — в Москву, но проспал и его. И он, ещё не выходя из пьяного угара, сказал консьерж-сервису American Express, что ему срочно надо в Москву любыми путями. Ему выдали билет, и он полетел следующим образом: Ольбия — Милан, Милан — Будапешт, Будапешт — Одесса, Одесса — Москва", — вспомнил Галкин.

Посреди ночи в Одессе Басков очухался и, осознав происходящее, решил пропустить уже третий подряд рейс, поделился Галкин.