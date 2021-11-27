Максим Галкин рассказал, как Басков пропустил три рейса подряд из-за "пьяного угара"
Юморист поделился курьёзным случаем с певцом, который произошёл, когда они вместе работали на корпоративе в Италии.
Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Российский телеведущий и юморист Максим Галкин в новом выпуске проекта "Блеф" на видеосервисе Premier поделился конфузной историей, связанной с Николаем Басковым, который из-за опьянения опоздал на три рейса подряд в аэропорту.
"Такая история была с Колей Басковым. Десять лет назад... Сейчас-то он уже трезвенник, но тогда пил по несколько дней", — рассказал артист.
По словам Галкина, этот курьёзный случай произошёл, когда они вместе работали на корпоративе в Италии. Сразу после частного мероприятия Галкин улетел в Россию, а натуральному блондину надо было лететь в Штаты для работы над новым альбомом. Кроме того, у Баскова сел телефон, а зарядки не было. Но самое забавное было не это.
"Он очень много выпил и, когда приехал в аэропорт, опоздал на свой рейс. Тогда он взял билет на другой — в Москву, но проспал и его. И он, ещё не выходя из пьяного угара, сказал консьерж-сервису American Express, что ему срочно надо в Москву любыми путями. Ему выдали билет, и он полетел следующим образом: Ольбия — Милан, Милан — Будапешт, Будапешт — Одесса, Одесса — Москва", — вспомнил Галкин.
Посреди ночи в Одессе Басков очухался и, осознав происходящее, решил пропустить уже третий подряд рейс, поделился Галкин.
Ранее Лайф писал, что Басков рассказал про свой самый страшный конфуз на сцене, от которого можно сгореть со стыда. Теперь исполнитель вспоминает о нём с улыбкой, но в критический момент ему было совсем не до смеха.
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