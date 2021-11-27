Гинцбург назвал преступлением отказ родителей прививать детей от ковида
Он призвал россиян задуматься о собственной безопасности и судьбе своих семей.
Фото © ТАСС / Геодакян Артём
Запрещать своим детям делать прививку от коронавируса — это преступление со стороны родителей. Такое мнение выразил глава научного центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Если они [родители] любят своего ребёнка, то они по отношению к нему совершают просто преступление [когда запрещают прививаться]. Поэтому они ещё раз должны задуматься о судьбе своей и своих детей", — сказал Гинцбург в эфире телеканала "Россия-1".
Ранее Гинцбург допустил, что схема вакцинации подростков от коронавируса может стать такой же, как и в случае со взрослыми, то есть может потребоваться ревакцинация.
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