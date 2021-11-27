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Гинцбург назвал преступлением отказ родителей прививать детей от ковида

Он призвал россиян задуматься о собственной безопасности и судьбе своих семей.

27 ноября, 09:23
<p>Фото © ТАСС / Геодакян Артём</p>

Фото © ТАСС / Геодакян Артём

Запрещать своим детям делать прививку от коронавируса — это преступление со стороны родителей. Такое мнение выразил глава научного центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Если они [родители] любят своего ребёнка, то они по отношению к нему совершают просто преступление [когда запрещают прививаться]. Поэтому они ещё раз должны задуматься о судьбе своей и своих детей", — сказал Гинцбург в эфире телеканала "Россия-1".

Директор центра Гамалеи Гинцбург заявил об успешной вакцинации детей назальным препаратом

Директор центра Гамалеи Гинцбург заявил об успешной вакцинации детей назальным препаратом

Ранее Гинцбург допустил, что схема вакцинации подростков от коронавируса может стать такой же, как и в случае со взрослыми, то есть может потребоваться ревакцинация.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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