Гинцбург назвал преступлением отказ родителей прививать детей от ковида

"Если они [родители] любят своего ребёнка, то они по отношению к нему совершают просто преступление [когда запрещают прививаться]. Поэтому они ещё раз должны задуматься о судьбе своей и своих детей", — сказал Гинцбург в эфире телеканала "Россия-1".