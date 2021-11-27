Директор центра Гамалеи Гинцбург заявил об успешной вакцинации детей назальным препаратом
По словам учёного, этой вакциной привились маленькие дети сотрудников учреждения и его соседей.
Александр Гинцбург. Фото © ТАСС / Артём Геодакян
Маленьких детей прививали против коронавируса назальной вакциной, никаких негативных последствий не было. Об этом рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Учёный отметил, что сам также вакцинировался этим препаратом.
"Естественно, привился. Не только я. Привились маленькие дети наших сотрудников, шестилетние в том числе, и никаких негативных последствий у них не было. Маленькие дети моих соседей тоже привились. Все нормальные люди хотят своих детей защитить", — цитирует специалиста РИА "Новости".
Напомним, в конце октября стало известно, что в России разработали назальную форму вакцины "Спутник V". Зарегистрировать препарат и запустить его массовое производство планируется через шесть-восемь месяцев. Гинцбург прежде сообщал, что назальная вакцина будет вводиться двукратно, но не исключено и одноразовое применение. Стоит отметить, что в России на основе "Спутника V" разрабатывают две назальные вакцины.
В испытаниях одного из препаратов принял участие президент России Владимир Путин. Это произошло на следующий день после того, как глава государства ревакцинировался "Спутником лайт". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал подробности испытаний.
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