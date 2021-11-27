Директор центра Гамалеи Гинцбург заявил об успешной вакцинации детей назальным препаратом

Маленьких детей прививали против коронавируса назальной вакциной, никаких негативных последствий не было. Об этом рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Учёный отметил, что сам также вакцинировался этим препаратом.

"Естественно, привился. Не только я. Привились маленькие дети наших сотрудников, шестилетние в том числе, и никаких негативных последствий у них не было. Маленькие дети моих соседей тоже привились. Все нормальные люди хотят своих детей защитить", — цитирует специалиста РИА "Новости".