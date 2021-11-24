Песков раскрыл подробности испытаний Путиным назальной вакцины
Её впрыснули главе государства в носоглотку на следующий день после ревакцинации "Спутником лайт", уточнил представитель Кремля.
Фото © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин получил назальную вакцину от ковида в виде жидкости. После испытания препарата никаких побочных эффектов у главы государства не было, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"[Когда говорил про порошок], президент имел в виду, что речь идёт о жидкости. Это назальная вакцина, в испытаниях которой он принял участие", — приводит слова Пескова РИА "Новости".
"Попросил глубоко вдохнуть на счёт три": Путин рассказал, как испытывал назальную вакцину от коронавируса
Назальную вакцину впрыснули Путину в носоглотку на следующий день после ревакцинации "Спутником лайт". Температуры или других побочных эффектов после этого не возникло, добавил представитель Кремля.
Ранее Дмитрий Песков рассказал, что Путин даже после ревакцинации соблюдает все меры предосторожности. Медицинские специалисты делают всё необходимое для обеспечения безопасности здоровья президента на фоне пандемии, уточнил он.
Комментариев: 0