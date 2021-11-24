Песков раскрыл подробности испытаний Путиным назальной вакцины

Президент России Владимир Путин получил назальную вакцину от ковида в виде жидкости. После испытания препарата никаких побочных эффектов у главы государства не было, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"[Когда говорил про порошок], президент имел в виду, что речь идёт о жидкости. Это назальная вакцина, в испытаниях которой он принял участие", — приводит слова Пескова РИА "Новости".

Назальную вакцину впрыснули Путину в носоглотку на следующий день после ревакцинации "Спутником лайт". Температуры или других побочных эффектов после этого не возникло, добавил представитель Кремля.